الشهوبي يبحث استئناف العمل بمشروع السكة الحديد

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، الخميس، مع رئيس إدارة جهاز تنفيذ مشروع السكة الحديد سبل وضع آلية لاستئناف عودة الشركات للعمل في المشروع في أقرب وقت ممكن.

وتطرق اللقاء الذي حضره مديري التعاون والعلاقات الخارجية والإدارة المالية، إلى المشكلات والعراقيل التي تواجه جهاز تنفيذ مشروع السكة الحديدية، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة المواصلات.

- حصر التعديات على مسار السكك الحديدية انطلاقا من طرابلس في اتجاه الشرق

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الشروع في حملة أمنية لحصر التعديات الحاصلة على حرم مسار السكك الحديدية انطلاقًا من مدينة طرابلس في اتجاه الشرق.