حصر التعديات على مسار السكك الحديدية انطلاقا من طرابلس في اتجاه الشرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، الشروع في حملة أمنية لحصر التعديات الحاصلة على حرم مسار السكك الحديدية انطلاقًا من مدينة طرابلس في اتجاه الشرق.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تنفذ من قبل الدوريات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة جهاز الشرطة الزراعية ومهندسي جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.

وأكدت وزارة الداخلية أن حصر التعديات الحاصلة على حرم مسار السكك الحديدية يأتي تمهيدًا للشروع في مرحلة إزالة وهدم المباني المخالفة المقامة عليها، بناء على تعليمات النائب العام بالخصوص.

حملة حصر التعديات على مسار السكة الحديدية من طرابلس في اتجاه الشرق. (وزارة الداخلية)

حملة حصر التعديات على مسار السكة الحديدية من طرابلس في اتجاه الشرق. (وزارة الداخلية)

حملة حصر التعديات على مسار السكة الحديدية من طرابلس في اتجاه الشرق. (وزارة الداخلية)