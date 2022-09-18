مؤتمر العمل العربي ينتخب علي العابد رئيسا لفريق الحكومات

القاهرة - بوابة الوسط

انتخب مؤتمر العمل العربي، اليوم الأحد، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، رئيسًا لفريق الحكومات بالدورة 48 للمؤتمر، وفق منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية».

وانطلقت في القاهرة في وقت سابق أعمال المؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ويشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات وأصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، من 21 دولة عربية، وعدد من ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.

ويبحث المؤتمر ملفات وقضايا وتحديات تواجه عالم العمل في الوطن العربي، وتقدم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، بحسب جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية.

مؤتمر العمل العربي والتحول الرقمي

ويعرض على المؤتمر تقرير المنظمة الذي يرصد التأثير الذي أحدثه التحول الرقمي على عديد الدول التي تبنته وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب، من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة (التحول الرقمي) في اقتصاداتها».

وبحسب البيان فإن محاور المؤتمر تتناول الذكاء الصناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، والفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل، وكيف يمكن للعالم العربي بما له من خصوصية، أن يتقدم نحو التحول الرقمي، ويواجه التحديات التي تعترض طريق رقمنة خدمات الحماية الاجتماعية.