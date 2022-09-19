«قوة دعم مديريات الأمن» تعلن تعرض دورياتها إلى هجوم بالأسلحة الثقيلة على طريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «قوة دعم مديريات الأمن» التابعة لوزارة الداخلية، في بيان الإثنين، تعرض دورياتها إلى هجوم بالأسلحة الثقيلة من قبل «أحد التشكيلات المسلحة»، وذلك لدى مرورها بمنطقة طريق المطار. دون ذكر اسم التشكيل.

وقال البيان الذي نشرته القوة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن عناصر «قوة دعم مديريات الأمن» صدت الهجوم، وضبطت سيارة تابعة للتشكيل، الذي قالت إنها «ألحقت به خسائر فادحة»، حسب تعبيرها.

ونشرت صفحة القوة صورة لأحد عناصرها وهو يفتش سيارة مسلحة عليها شعار «القوة الثانية للتأمين والدعم التابعة لوزارة الدفاع»، مشيرة إلى إصابة أحد عناصرها.

وفي الثالث من يوليو الماضي، نظمت «قوة دعم مديريات الأمن» حفل تخرج للدفعة الثانية منها بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في مقر المعهد العالي للضباط بالعاصمة طرابلس.