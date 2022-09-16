Atwasat

تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 04:07 مساء
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا
المتهمون بخطف السفينة «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشفت تفاصيل جديدة في محاكمة مالطا، ثلاثة مهاجرين متهمين بخطف سفينة الشحن «إل هيبلو 1»، وعلى متنها عشرات اللاجئين لمنع إعادتهم إلى ليبيا، بعدما تبين وقف نظام التتبع الآلي في السفينة خلال العملية.

واستعانت المحكمة يوم الخميس بخبير قضائي وهو ملاح رئيسي لمعرفة ما جرى وقتها، حيث جرى إيقاف نظام التعقب الخاص بها بعدما توجهت إلى طرابلس بأقصى سرعة. وقد أنقذ المهاجرون في مارس 2019، بناء على تعليمات من طائرة تابعة للعملية العسكرية الأوروبية، حيث سعى طاقم السفينة «هيبلو 1» لإعادة الأشخاص الذين جرى إنقاذهم إلى ليبيا، لكن المهاجرين الذين كانوا على متنها احتجوا على عودتهم ليتوجه الطاقم في النهاية شمالًا إلى مالطا.

مالطا ضبطت 3 مراهقين بتهمة الإرهاب
وجرى القبض على ثلاثة مراهقين لدى وصولهم إلى مالطا واحتجزوا لمدة سبعة أشهر. ويواجه الثلاثي اتهامات بالإرهاب وإذا ثبتت إدانتهم فسيواجهون ما بين سبع سنوات و 30 عاما سجنا. وكان المراهقون الثلاثة يبلغون من العمر 15 و16 و19 عاما عندما وصلوا إلى الميناء الآمن في مالطا وجرى اعتقالهم على الفور.

- 33 مهاجرا عالقون على قارب غادر ليبيا قبل 7 أيام 
- ليبيا تتمسك بتنفيذ حكم قضائي مالطي بشأن أموال باسم «المعتصم القذافي»
- مالطا تسعى لتعزيز العلاقات المصرفية مع ليبيا

وأوضح الخبير أنه طلب منه بصفته ربانا جمع معلومات من السفينة والمعدات الموجودة على متنها وكان عليه أن يفهم ما فعلته السفينة. ولفتت المحكمة إلى أن السفينة حين إبحارها شمالا لمدة ساعتين فقط بأقصى سرعة، قبل أن تغير مسارها وتتجه إلى طرابلس لم يكن جهاز التتبع الآلي يعمل وقتها. ونظام التعريف الأوتوماتيكي هو نظام تتبع آلي يستخدم أجهزة الإرسال والاستقبال على السفن وتستخدمه خدمات حركة السفن.

وينفي الشبان الثلاثة ارتكاب أي مخالفة ويدفعون بالبراءة بينما أثارت القضية مخاوف منظمات حقوق الإنسان التي تزعم أن التهم ملفقة مواصلين حملتهم لحمل السلطات المالطية على رفض المحاكمة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. علما بأن القضية أُجلت إلى 22 نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل

حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل
الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم

الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم
ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها

ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها
بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»

بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»
تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس

تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس
العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد

العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد
بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا وتنزانيا

بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا ...
باتيلي والشتاء والهجرة

باتيلي والشتاء والهجرة
الواقعية الإيطالية والواقع الليبي

الواقعية الإيطالية والواقع الليبي
رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس
رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي

رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يحيي «يوم الشهيد» ويدعو لاستلهام الدروس من عمر المختار
المنفي يحيي «يوم الشهيد» ويدعو لاستلهام الدروس من عمر المختار
المقريف يكشف تطورات ملف الكتاب.. ويرد على شكاوى طلاب الثانوية
المقريف يكشف تطورات ملف الكتاب.. ويرد على شكاوى طلاب الثانوية
في «يوم الشهيد».. باشاغا يدعو إلى المصالحة ووطن «لا غالب فيه ولا مغلوب»
في «يوم الشهيد».. باشاغا يدعو إلى المصالحة ووطن «لا غالب فيه ولا ...
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 ...
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
المزيد
المنقوش في ذكرى استشهاد عمر المختار: رمز لوحدة بلادنا
المنقوش في ذكرى استشهاد عمر المختار: رمز لوحدة بلادنا...
المنفي يناقش مع السفير الألماني مخرجات مسار برلين
المنفي يناقش مع السفير الألماني مخرجات مسار برلين...
ليبيا تبحث مع تونس إعادة فتح المراكز الثقافية
ليبيا تبحث مع تونس إعادة فتح المراكز الثقافية...
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها ......
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط