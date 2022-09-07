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الدبيبة: تحويل مخصصات منحة الطلبة لوزارتي التعليم العالي والتقني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 07:10 مساء
الدبيبة: تحويل مخصصات منحة الطلبة لوزارتي التعليم العالي والتقني
الدبيبة متحدثا لليبيين عن الإجراءات المتخذة بشأن المنح والمرتبات، الأربعاء 7 سبتمبر 2022. (فيديو)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، تحويل المخصصات المالية لمنحة الطلبة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم الفني والتقني، مطالبًا الوزيرين بضرورة البدء في صرف المنحة للطلبة المستحقين دون تأخير وباستمرار.

جاء ذلك في كلمة وجهها الدبيبة إلى الليبيين وبثها عبر صفحته على «فيسبوك» بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن المرتبات والمنح خلال شهر سبتمبر الجاري.

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ونوه الدبيبة لليبيين إلى أنه سيبشرهم في الشهر المقبل بأشياء أخرى «من مجهود الشباب في هذه الحكومة».

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