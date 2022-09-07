«حكومة الوحدة» تصرف المعاشات الضمانية للمتقاعدين عن شهري يوليو وأغسطس وفق القيمة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، البدء في صرف المعاشات الضمانية للمتقاعدين عن شهري يوليو وأغسطس وفق القيمة الجديدة مع دفع فروقات الأشهر الستة الماضية.

جاء ذلك في كلمة وجهها الدبيبة إلى الليبيين وبثها عبر صفحته على «فيسبوك» بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن المرتبات والمنح خلال شهر سبتمبر الجاري.

وقال الدبيبة لليبيين «في هذا الشهر...أبشر آبائي وأمهاتي المتقاعدين بأن شهر 7 وشهر 8 من المعاشات الضمانية بدأ فعلا صرفهما وانبشركم إن فروقات الـ6 شهور الماضية هتنزل دفعة واحدة».

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كما أكد الدبيبة البدء في صرف المنحة الخاصة بمحفظي القرآن الكريم وفق القيمة الجديدة ودفع فروقات الستة أشهر الماضية، منوهًا بأنها ستضاف إلى حساباتهم لدى المصارف «دفعة واحدة».

ونوه رئيس حكومة الوحدة الوطنية كذلك بإحالة قيمة منحة المعاشات الأساسية لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس إلى صندوق التضامن الاجتماعي.