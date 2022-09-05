«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شرق شحات إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 3.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة،

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.