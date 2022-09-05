«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شرق شحات إلى درنة...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 3.50 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة،
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر على الساحل من شحات إلى درنة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
- الرياح شمالية غربية، سرعته تتراوح بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر، يصل غدا إلى 3.50 متر على الساحل من شرق شحات إلى درنة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا غدا على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة بسبب اضطراب البحر.
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