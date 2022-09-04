ليبيا تسجل 11 إصابة جديدة بـ«كورونا» و64 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس السبت، وشفاء 64 حالة.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبراته استقبلت 121 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 110 عينات، فيما تأكدت إصابة 11 حالة، بنسبة حالات موجبة 09%، مؤكدًا عدم وجود حالات حرجة مصابة بالمرض في المستشفيات.

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وتوزعت حالات الإصابة على كل من طرابلس بـ10 حالات، وحالة واحدة في سبها، على ما أعلن المركز، الذي أكد عدم تسجيل أي حالات وفاة بالمرض أمس.

وبحسب المركز، ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد»، منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 506 آلاف و849 حالة، تعافى منها 500 ألف و849 حالة، ولا تزال 138 حالة نشطة، بينما سجلت 6437 حالة وفاة.