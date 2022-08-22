القيادة العامة: إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة بنينا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة اللواء خالد المحجوب، منذ قليل، أن وسائط الدفاع الجوي بالقيادة العامة استهدفت طائرة تصوير مسيَّرة مجهولة بالقرب من قاعدة بنينا العسكرية ببنغازي وأسقطتها، وذلك في منشور مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يوضح المنشور تفاصيل أخرى بشأن الحادث.

وقال شهود عيان لـ«بوابة الوسط» إن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع شاهق من المنطقة، ويبدو أنها طائرة عبور. وأضافوا أنه لم توجد أية آثار لأشلاء أو جثث بين حطام الطائرة عقب سقوطها.





حطام الطائرة المسيرة عقب اسقاطها قرب مطار بنينا ببنغازي، 22 أغسطس 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

حطام الطائرة المسيرة عقب اسقاطها قرب مطار بنينا ببنغازي، 22 أغسطس 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)