Atwasat

القيادة العامة: إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة بنينا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 06:40 مساء
القيادة العامة: إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة بنينا (فيديو)
حطام الطائرة المسيرة عقب اسقاطها قرب مطار بنينا ببنغازي، 22 أغسطس 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
alwasat radio

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة اللواء خالد المحجوب، منذ قليل، أن وسائط الدفاع الجوي بالقيادة العامة استهدفت طائرة تصوير مسيَّرة مجهولة بالقرب من قاعدة بنينا العسكرية ببنغازي وأسقطتها، وذلك في منشور مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يوضح المنشور تفاصيل أخرى بشأن الحادث.

وقال شهود عيان لـ«بوابة الوسط» إن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع شاهق من المنطقة، ويبدو أنها طائرة عبور. وأضافوا أنه لم توجد أية آثار لأشلاء أو جثث بين حطام الطائرة عقب سقوطها.


 

حطام الطائرة المسيرة عقب اسقاطها قرب مطار بنينا ببنغازي، 22 أغسطس 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
حطام الطائرة المسيرة عقب اسقاطها قرب مطار بنينا ببنغازي، 22 أغسطس 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
حطام الطائرة المسيرة عقب اسقاطها قرب مطار بنينا ببنغازي، 22 أغسطس 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
حطام الطائرة المسيرة عقب اسقاطها قرب مطار بنينا ببنغازي، 22 أغسطس 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة خماسية عربية بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات بالعلمين

قمة خماسية عربية بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات بالعلمين
بوتين يعتبر قتل ابنة المفكر المقرب من الكرملين «جريمة دنيئة»

بوتين يعتبر قتل ابنة المفكر المقرب من الكرملين «جريمة دنيئة»
«فرانس برس»: الصين تجد موطئ قدم لها في العراق

«فرانس برس»: الصين تجد موطئ قدم لها في العراق
روسيا تتهم أوكرانيا بقتل ابنة مفكر شهير مقرب من الكرملين

روسيا تتهم أوكرانيا بقتل ابنة مفكر شهير مقرب من الكرملين
خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث

خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول

محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»

سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»
«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة

«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة
«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها

«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
باشاغا: 3 شركات تابعة للأسرة الحاكمة تسيطر على الأموال

باشاغا: 3 شركات تابعة للأسرة الحاكمة تسيطر على الأموال
الدبيبة: الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص

الدبيبة: الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
نجل عبدالفتاح يونس عن جلسة المصالحة في مصراتة: «لا تمثلنا».. والقضاء هو الفيصل

نجل عبدالفتاح يونس عن جلسة المصالحة في مصراتة: «لا تمثلنا».. والقضاء هو الفيصل
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)

«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القيادة العامة: إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة بنينا (فيديو)
القيادة العامة: إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة بنينا (فيديو)
«شركة الخليج» تنفي تبعية الطائرة التي سقطت قرب قاعدة بنينا لها
«شركة الخليج» تنفي تبعية الطائرة التي سقطت قرب قاعدة بنينا لها
«حكومة الوحدة»: معالجة أوضاع 7 آلاف موظف بقطاع النفط.. وتنفيذ زيادة الرواتب بأغسطس
«حكومة الوحدة»: معالجة أوضاع 7 آلاف موظف بقطاع النفط.. وتنفيذ ...
مؤسسة النفط تناقش مع «الواحة» زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز
مؤسسة النفط تناقش مع «الواحة» زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز
مؤسسة النفط تنفي تبعية الطائرة التي سقطت قرب قاعدة بنينا لأي من شركاتها
مؤسسة النفط تنفي تبعية الطائرة التي سقطت قرب قاعدة بنينا لأي من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: مرشحان لخلافة الحافي في رئاسة المحكمة العليا
شاهد في «وسط الخبر»: مرشحان لخلافة الحافي في رئاسة المحكمة ......
المشروعات الإسكانية المتوقفة على طاولة شكشك والغاوي
المشروعات الإسكانية المتوقفة على طاولة شكشك والغاوي...
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة بصاروخين
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة ......
مؤسسة النفط تنفي تبعية الطائرة التي سقطت قرب قاعدة بنينا لأي من شركاتها
مؤسسة النفط تنفي تبعية الطائرة التي سقطت قرب قاعدة بنينا لأي......
مؤسسة النفط تناقش مع «الواحة» زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز
مؤسسة النفط تناقش مع «الواحة» زيادة معدلات إنتاج النفط ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط