بالصور.. تدريبات للقوات البحرية الليبية والصومالية في إزمير التركية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، انطلاق دورات تدريبية لعدد من عناصر القوات البحرية الليبية والصومالية في ولاية إزمير جنوب غرب تركيا.

وفي 8 يونيو الماضي، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، في أزمير، حيث ناقشا التعاون في مجال التدريب.

مناورات عسكرية ليبية في تركيا

وحضر الدبيبة المناورات العسكرية التي استضافتها تركيا حينذاك، بمشاركة 25 دولة منها ليبيا؛ فيما رافقه في الزيارة رؤساء أركان القوات الجوية والبحرية والجوية وآمري المناطق العسكرية وعدد من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.

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اجتماع فني بين الدبيبة وآكار

وعقد اجتماع فني بين الدبيبة وآكار على هامش الزيارة بحضور رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الدبيبة، محمد الحداد، وتركز الاجتماع على «دعم برامج التدريب والتطوير للجيش الليبي ومناقشة التعاون بين البلدين».

وفي سياق التعاون العسكري بين تركيا ولييبا، وقع رئيس أركان القوات الجوية بحكومة الدبيبة، اللواء امحمد السيفاو قوجيل، في مايو الماضي، بروتوكول العقد النهائي، مع شركة «TUSAŞ» التركية للصناعات الفضائية، لتزويد سلاح الجو الليبي، بعدد من طائرات التدريب الحديثة من طراز «هوركوش C».

جانب من تدريب القوات البحرية الليبية في مدينة إزمير التركية، 21 أغسطس 2022. (وكالة أنباء تركيا)

جانب من تدريب القوات البحرية الليبية في مدينة إزمير التركية، 21 أغسطس 2022. (وكالة أنباء تركيا)

جانب من تدريب القوات البحرية الليبية في مدينة إزمير التركية، 21 أغسطس 2022. (وكالة أنباء تركيا)