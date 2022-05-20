حكومة الوحدة توقع عقدا نهائيا لتزويد سلاح الجو الليبي بطائرات تدريب تركية طراز «هوركوش c»

القاهرة - بوابة الوسط

وقع رئيس أركان القوات الجوية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء مهندس إمحمد السيفاو قوجيل، الخميس، بروتوكول العقد النهائي، مع شركة (TUSAŞ) التركية للصناعات الفضائية، لتزويد سلاح الجو الليبي، بعدد من طائرات التدريب الحديثة من طراز (هوركوش c).

وبحسب رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في بيان اليوم، فإن توقيع العقد النهائي، الذي جرى بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، يأتي حسب العقد المبرم بين الطرفين في وقت سابق، لتزويد السلاح الجوي الليبي بهذه الطائرات.

الحداد: خطة شاملة لتنظيم التشكيلات المسلحة

ولفت البيان إلى أن مراسم التوقيع حضرتها اللجنة الفنية المكّلفة بدراسة ومتابعة هذا العرض، والتي تضم عددا من «ضباط السلاح الجوي الأكفاء».

وفي 27 إبريل الماضي، أعلن «الحداد»، «وضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة»، مشيرا خلال لقاء مع عدد من مؤسسات ونشطاء المجتمع المدني، بقاعدة طرابلس البحرية إلى «وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية من أجل بناء جيش ليبي بعيدا عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض».