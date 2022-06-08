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الدبيبة يلتقي آكار في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 03:16 مساء
الدبيبة يلتقي آكار في تركيا
آكار يلتقي في أنقرة الدبيبة، 8 يونيو 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، في مدينة أزمير التركية.

وسيحضر الدبيبة المناورات العسكرية التي تستضيفها تركيا، بمشاركة 25 دولة منها ليبيا، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأشار البيان إلى انعقاد اجتماع فني بين الدبيبة وآكار، بحضور رئيس الأركان العامة لحكومة الوحدة محمد الحداد، حيث تركز الاجتماع على «دعم برامج التدريب والتطوير للجيش الليبي ومناقشة التعاون بين البلدين».

ورافق الدبيبة، رؤساء أركان القوات الجوية والبحرية والجوية وأمراء المناطق العسكرية وعدد من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.

آكار يلتقي في أنقرة الدبيبة، 8 يونيو 2022. (الإنترنت)
آكار يلتقي في أنقرة الدبيبة، 8 يونيو 2022. (الإنترنت)
آكار يلتقي في أنقرة الدبيبة، 8 يونيو 2022. (الإنترنت)
آكار يلتقي في أنقرة الدبيبة، 8 يونيو 2022. (الإنترنت)
آكار يلتقي في أنقرة الدبيبة، 8 يونيو 2022. (الإنترنت)
آكار يلتقي في أنقرة الدبيبة، 8 يونيو 2022. (الإنترنت)
آكار يلتقي في أنقرة الدبيبة، 8 يونيو 2022. (الإنترنت)
آكار يلتقي في أنقرة الدبيبة، 8 يونيو 2022. (الإنترنت)
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