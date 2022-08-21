Atwasat

ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني في مستهل الأسبوع بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 10:11 صباحا
ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني في مستهل الأسبوع بالسوق الرسمية
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابس، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع)، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي. 

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.91 دينار مقابل 4.88 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار من 5.87 دينار أمس، وسعر اليورو عند 4.93 دينار مقابل 4.96 دينار.

سعر الريال السعودي 
واستقر سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.54 دينار، وارتفع الدرهم الإماراتي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار الخميس.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، بينما ارتفع سعر اليوان الصيني قرشًا واحدًا ليسجل 0.72 دينار مقابل 0.71 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو

بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب

تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك

الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك
فرانس برس: الناشطة السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما لم تأخذ التهديدات على محمل الجد

فرانس برس: الناشطة السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما لم تأخذ التهديدات على محمل ...
إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس

إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس
كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد

كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)

«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني...
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»

«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول

نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد

نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد
كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية

كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية
جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام

جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام
مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي

مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نحو 113 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الثانوية العامة في مادة التربية الإسلامية
نحو 113 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الثانوية العامة في مادة ...
بعد حادث بنت بية.. مجلس بلديات فزان يطرح 10 مطالب على الدبيبة و«النواب»
بعد حادث بنت بية.. مجلس بلديات فزان يطرح 10 مطالب على الدبيبة ...
الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب
الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب
23 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
23 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
الخارجية تعزي تركيا في ضحايا حادثي السير
الخارجية تعزي تركيا في ضحايا حادثي السير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
المزيد
ارتفاع الدولار في السوق الموازية
ارتفاع الدولار في السوق الموازية...
مؤسسة النفط تعلن أحدث أرقام إنتاج النفط والمكثفات
مؤسسة النفط تعلن أحدث أرقام إنتاج النفط والمكثفات...
مؤسسة النفط تعلن زيادة إنتاج حقل الفارغ
مؤسسة النفط تعلن زيادة إنتاج حقل الفارغ...
الخارجية تعزي تركيا في ضحايا حادثي السير
الخارجية تعزي تركيا في ضحايا حادثي السير...
23 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
23 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط