ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني في مستهل الأسبوع بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع)، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.91 دينار مقابل 4.88 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار من 5.87 دينار أمس، وسعر اليورو عند 4.93 دينار مقابل 4.96 دينار.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.54 دينار، وارتفع الدرهم الإماراتي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار الخميس.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، بينما ارتفع سعر اليوان الصيني قرشًا واحدًا ليسجل 0.72 دينار مقابل 0.71 دينار نهاية الأسبوع الماضي.