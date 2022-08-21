5 مطالب من الضاوي لعمداء ورؤساء اللجان والمجالس المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

حدد وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، سامي الضاوي، السبت، خمسة مطالب من عمداء البلديات ورؤساء اللجان والمجالس المحلية والتسييرية، بهدف تنفيذ خطة عمل الوزارة للربع الأخير من العام 2022.

وخاطب الوزير العمداء ورؤساء اللجان والمجالس التسييرية لموافاته بتقرير المصروفات والإيرادات المحلية عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2022، مرفقة بالكشوفات التحليلية، إضافة إلى أرقام الحسابات المصرفية تتضمن نوع الحساب واسم المصرف والفرع ورصيد الحساب.

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إلى جانب مذكرة التسوية لكل حساب، وعدد الدفاتر الخاصة بتحصيل الإيرادات تتضمن المستلم والمنصـرف منهـا مـع توضيح تسلسلها الرقمي، فضلا عن كشـف بالمشروعات المستهدف تنفيـذها، والمختنقات التي تعاني منها البلدية بشكل منفصل وفق الأولويات مبينا فيها اسم المشروع، ورسم كروكي لموقعه، وهدفه، ودراسة فنية للمشروع بما فيها جداول الكميات والتقديرات المالية، والجدول الزمني للتنفيذ.

وقال الضاوي أن ذلك يأتي في إطار شروع الوزارة في تنفيذ خطة عملها للربع الأخير من العام الجاري والتي تهدف إلى تقديم الخدمات فـي نطاق البلديات وفـق الاحتياج الفعلي والتي تتمثل في تنفيذ المشروعات ذات الأثر المباشر مثل حفر وصيانة آبار المياه، وتنفيذ وصيانة خزانات المياه، وصيانة محطات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي، وتغذية التجمعات السكانية بالمياه، وتنفيذ طرق فرعية وزراعية لمشروعات الإصحاح البيئي وغيرها.