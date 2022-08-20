تحذير من الأرصاد للصيادين على الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة تكون بحرية إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى مصراتة، وشمالية غربية غدًا على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

* الرؤية جيدة.

*‏ السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على سرت.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.5 متر إلى مترين اثنين.

* الرياح بحرية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى مصراتة.

* درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.