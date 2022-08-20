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تحذير من الأرصاد للصيادين على الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 11:11 صباحا
تحذير من الأرصاد للصيادين على الساحل الليبي
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت 10 أغسطس 2022.
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة تكون بحرية إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى مصراتة، وشمالية غربية غدًا على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
* الرؤية جيدة.
*‏ السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على سرت.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.5 متر إلى مترين اثنين.
* الرياح بحرية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى مصراتة.
* درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.

‏الساحل من الخليج إلى طبرق
* الرؤية جيدة.
* ‏البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
* ‏ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
* السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على شحات غدًا.
* ‏الرياح شمالية غربية بوجه عام بينما تكون غربية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة، وتصل غدًا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
* درجة حرارة سطح البحر بين 28 و29 درجة مئوية.

تحذير من الأرصاد للصيادين على الساحل الليبي
تحذير من الأرصاد للصيادين على الساحل الليبي
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