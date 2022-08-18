السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.88 دينار مقابل 4.87 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.87 دينار من 5.90 دينار أمس، وثبت سعر اليورو عند 4.96 دينار.

ارتفاع سعر الريال

وزاد سعر الريال السعودي إلى 1.30 دينار مقابل 1.29 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي، والدينار التونسي عند 1.32 دينار، و1.54 دينار على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، بينما هبط سعر اليوان الصيني قرشًا واحدًا ليسجل 0.71 دينار مقابل 0.72 دينار أمس.