إعادة انتخاب رئيس وأعضاء لجنة إدارة الجمعية الليبية لجراحي العظام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

انتخبت الجمعية الليبية لجراحي العظام رئيسًا وأعضاء لجنة الإدارة، وذلك خلال اجتماع عقد بمجمع قاعات واقادوقو في سرت مساء اليوم الأربعاء.

وأسفر التصويت على انتخاب كل من:

- الدكتور أبوبكر صالح منصور رئيسَا للجمعية.

- الدكتور سالم مصطفى المبسوط نائبا رئيس الجمعية.

- الدكتور محمد غويلة أمينًا للصندوق.

- الدكتور علي خليفة الجروشي أمين سر الجمعية.

- الدكتورة رندا فوزي الدغيلي عضوا.

- الدكتور عصام امحيريق عضوا.

- الدكتور مفتاح الفرطاس عضوا.

يذكر أن اجتماع الجمعية الليبية لجراحي العظام الأول من نوعه الذي يعقد مباشرة بين الأطباء، وجاء بعد فترة طويلة على آخر انتخابات للجمعية.

وشارك في الاجتماع أكثر من 250 طبيبًا استشاريًا وإخصائيًا في تخصص جراحة العظام والأطفال من ليبيا، وعدد من الاستشاريين من مصر وتونس والأردن والتشيك.

وحضر الاجتماع عميد بلدية سرت وعضو المجلس البلدي، متابع ملف الصحة بالبلدية، ورئيس جامعة سرت ورئيس مجلس حكماء سرت ومدير عام مستشفى بن سينا التعليمي سرت، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ونائب المدير العام بمستشفى بن سينا التعليمي، وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر.