Atwasat

«الحرس البلدي»: إغلاق مخابز بالشمع الأحمر وعدم الاكتفاء بالإنذار في جولة التفتيش الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 03:30 مساء
«الحرس البلدي»: إغلاق مخابز بالشمع الأحمر وعدم الاكتفاء بالإنذار في جولة التفتيش الأخيرة
مسؤولون بجهاز الحرس البلدي أثناء مؤتمر صحفي، 15 أغسطس 2022. ( صورة من بث للمؤتمر)
alwasat radio

أكد جهاز الحرس البلدي تكثيف جولاته التفتيشية على المخابز في ليبيا خلال الأيام الأخيرة، تزامنًا مع الحديث عن انتشار مادة «برومات البوتاسيوم» في إنتاج الخبز.

وقال الجهاز في مؤتمر صحفي أمس الأحد إن الحملة انطلقت منذ أربعة أيام، تحت إشراف مكتب النائب العام، وأظهرت أن عدد كبير من المخابز لاتلتزم بالاشترطات، مما استوجب إغلاق هذه المخابز بالشمع الأحمر، وعدم الاكتفاء بإنذارها.

غياب النظافة والشهادات الصحية
وأضاف الحرس البلدي أن المخابز أثبتت بشكل كبير أن النظافة غير موجودة مع غياب الشهادات الصحية، موضحا أن التفتيش يأتي ضمن الأعمال اليومية المستمرة لرجال الجهاز.

- إدارة المهام الخاصة: ضبط 70 عاملا وقفل 40 مخبزا في مصراتة
- التفتيش على المخابز في غدامس ووادي الحياة
 كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا
- «الرقابة على الأغذية» ينفي ظهور نتائج عينات الدقيق بشأن «برومات البوتاسيوم»

نقصان رغيف الخبز عن 100 غرام
ولفت إلى تكثيف الحملات من الاشترطات الصحية والميزان، فضلا عن أن وزن رغيف الخبز أقل من 100 غرام، وهو ما جرى توثيقه بالصور والفيديوهات، وكذلك ثبوت الإهمال والتقصير من قبل أصحاب المخابز والعمالة الوافدة.

كان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج أكد استمرار قرار حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم، المثار الجدل حول استخدامها في إنتاج الخبز.، فيما أمر النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق في المعلومات المتداولة بشأن استعمالها، بينما نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تواجدها في المنتجات الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مخاوف السلامة تجبر «مرسيدس» على سحب 10 آلاف سيارة

مخاوف السلامة تجبر «مرسيدس» على سحب 10 آلاف سيارة
60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود

60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود
على طريقة الأجداد.. تفل القهوة لتسميد الأرضي الزراعية

على طريقة الأجداد.. تفل القهوة لتسميد الأرضي الزراعية
مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» و«توتنهام» بـ«البريميرليغ» (صور)

مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» و«توتنهام» ...
السفير الليبي يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي في اليمن

السفير الليبي يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي في اليمن
الحداد: سنبني الجيش على الرغم من قلة الإمكانات وانعدام الدعم

الحداد: سنبني الجيش على الرغم من قلة الإمكانات وانعدام الدعم
الكويت تعين سفيرا لدى طهران بعد 7 سنوات من الانقطاع

الكويت تعين سفيرا لدى طهران بعد 7 سنوات من الانقطاع
«حكومة الوحدة» تحيي اليوم الوطني للإصحاح البيئي (فيديو)

«حكومة الوحدة» تحيي اليوم الوطني للإصحاح البيئي (فيديو)
رئيس «سرت لإنتاج النفط» الجديد يتسلم مهام عمله في مراسم استلام وتسليم

رئيس «سرت لإنتاج النفط» الجديد يتسلم مهام عمله في مراسم استلام وتسليم
مؤسسة النفط: 865 مليون قدم مكعبة يوميا كميات الغاز المنقولة لمحطات الكهرباء

مؤسسة النفط: 865 مليون قدم مكعبة يوميا كميات الغاز المنقولة لمحطات الكهرباء
«اقتصاد بلس»: 13% من الأسر الليبية لديها فجوة في الأمن الغذائي

«اقتصاد بلس»: 13% من الأسر الليبية لديها فجوة في الأمن الغذائي
كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا
أوكرانيا: الروس قد يبقون عالقين في خيرسون بعد قصف جسورها

أوكرانيا: الروس قد يبقون عالقين في خيرسون بعد قصف جسورها
«الصحة المصرية»: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

«الصحة المصرية»: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة
كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين

كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين
كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا

كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا
سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة كريستيانو

سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة ...
«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان

«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مداهمة أوكار الهجرة غير الشرعية بطريق المطار (صور)
مداهمة أوكار الهجرة غير الشرعية بطريق المطار (صور)
تباين أسعار العملات الدولية مقابل الدينار بالسوق الموازية
تباين أسعار العملات الدولية مقابل الدينار بالسوق الموازية
الدبيبة لأحد وزرائه: أنت سلبي ومكانك المعارضة
الدبيبة لأحد وزرائه: أنت سلبي ومكانك المعارضة
مجلس النواب يبحث أسباب انفجار بنت بية
مجلس النواب يبحث أسباب انفجار بنت بية
«الحرس البلدي»: إغلاق مخابز بالشمع الأحمر وعدم الاكتفاء بالإنذار في جولة التفتيش الأخيرة
«الحرس البلدي»: إغلاق مخابز بالشمع الأحمر وعدم الاكتفاء بالإنذار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
المزيد
المنفي يناقش مشروع المصالحة مع أعيان قبيلة المقارحة
المنفي يناقش مشروع المصالحة مع أعيان قبيلة المقارحة...
شرطة صبراتة تقبض على سوريين يعتزمان الهجرة لأوروبا
شرطة صبراتة تقبض على سوريين يعتزمان الهجرة لأوروبا...
مسح عينات من مخابز البيضاء للتأكد من خلوها من برومات البوتاسيوم
مسح عينات من مخابز البيضاء للتأكد من خلوها من برومات ......
«الحرس البلدي»: إغلاق مخابز بالشمع الأحمر وعدم الاكتفاء بالإنذار في جولة التفتيش الأخيرة
«الحرس البلدي»: إغلاق مخابز بالشمع الأحمر وعدم الاكتفاء ......
مجلس النواب يبحث أسباب انفجار بنت بية
مجلس النواب يبحث أسباب انفجار بنت بية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط