«بلدي وادي عتبة» يطلق حملة لمكافحة الحشرات والبعوض في المستنقعات والبرك

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق المجلس البلدي وادي عتبة حملة رش لمكافحة الحشرات والبعوض في المستنقعات والبرك خلال فصل الصيف الجاري.

وأوضح المجلس البلدي وادي عتبه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماع «فيسبوك» أن الحملة الأولى لمكافحة الحشرات والبعوض في المستنقعات وبرك المياه ومصبات مياه الصرف الصحي متواصلة داخل نطاق بلدية وادي عتبة بالتنسيق بين مكتب خدمات النظافة العامة ومكتب الزراعة بالبلدية وإدارة الإصحاح البيئي بالبلدية.