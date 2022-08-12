«الأرصاد»: الطقس مستقر.. والرطوبة عالية نسبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مستقر والأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر يوم الغد علي بعض المناطق.

- الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 31 و37 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: قليلة السحب.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة علي الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية غالبا.

- الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.