غلق 9 مخابز في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق أعضاء جهاز الحرس البلدي فرع مصراتة تسعة مخابز في المدينة «لعدم اهتمامها بالنظافة العامة».

جاء ذلك خلال حملة لأفراد الجهاز، حسب بيان إدارة العلاقات والإعلام بالجهاز، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وسجلت عدة ملاحظات في المخابز المغلقة منها «عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم وجود غربال دقيق، ووجود معدات متهالكة وغير صالحة للاستخدام، وعدم ارتداء الزي المخصص للعمل، وعدم توفر أدنى الاشتراطات الصحية».

أحد العاملين في مخبز بمصراتة.

أحد المخازب فغي مصراتة.

العجين في أحد المخابز.

أحد المخابز في مصراتة.