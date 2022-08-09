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الدبيبة: توحيد المؤسسة العسكرية سيتحقق في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 10:43 مساء
الدبيبة: توحيد المؤسسة العسكرية سيتحقق في أقرب وقت
الدبيبة خلال احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس. الثلاثاء 9 أغسطس 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، إن «توحيد المؤسسة العسكرية هدف سيتحقق في أقرب وقت لتعود لوطننا هيبته ويحقق طموحنا في بناء دولة مدنية ديمقراطية».

جاء ذلك في تغريدة، عبر حسابه على «تويتر»، لمناسبة الذكرى الـ82 لتأسيس الجيش الليبي، متقدمًا خلالها بالتهاني إلى قادة وضباط وجنود الجيش في كافة ربوع ليبيا.

الدبيبة: واثق من أن الجيش الليبي لن يتسبب في حروب جديدة
ودعا الدبيبة، خلال كلمة ألقاها في احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، إلى توحيد الصفوف و«التعلم من تجارب الماضي لمن يلوِّح بالحرب»، وأنه «على ثقة من أن الجيش الليبي لن يتسبب في حروب جديدة تدمر البلد».

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حضر الاحتفالية رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبا المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني، ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق ركن أول محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وعدد من الوزراء، وضباط الجيش، والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا.

الدبيبة: الجيش ولد ليكون ولاؤه لله ثم الوطن
وأضاف الدبيبة، في كلمته، أن «هذا الجيش ولد ليكون ولاؤه لله ثم الوطن، وهدفه حماية بلادنا العزيزة، وهو جيش له تاريخ حافل لعقود طويلة، فيه الضباط والجنود المتميزون الذين يستحقون التكريم نظير خدمتهم للوطن والمواطن».

وقال إن «الجيش الليبي كمؤسسة عريقة، هو جيشنا وحامي حمى كل ليبيا، وإن مهمته كانت ولا زالت وستظل الحفاظ على عزتنا وكرامتنا وسلامة حدودنا البرية والبحرية والجوية».

وأشار إلى أنه «يجب إجراء الاستحقاق الوطني الذي يضمن التداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة تحقق آمال هذا الشعب في الاستقرار والتنمية والعيش الكريم».

جانب من احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس. الثلاثاء 9 أغسطس 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس. الثلاثاء 9 أغسطس 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس. الثلاثاء 9 أغسطس 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس. الثلاثاء 9 أغسطس 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس. الثلاثاء 9 أغسطس 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس. الثلاثاء 9 أغسطس 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس. الثلاثاء 9 أغسطس 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس. الثلاثاء 9 أغسطس 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
الدبيبة خلال احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس. الثلاثاء 9 أغسطس 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
الدبيبة خلال احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس. الثلاثاء 9 أغسطس 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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