الدبيبة في ذكرى تأسيس الجيش: أدعو من يلوح بالحرب أن يتعلم من تجارب الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، إن الجيش وُلد ليكون ولاؤه لله ثم للوطن، ويكون هدفه حماية البلاد العزيزة، مخاطبًا عناصر الجيش: «نحن على ثقة بأنكم لن تتسببوا في حروب جديدة تدمر البلد».

وتابع الدبيبة: «أدعو لمن يلوح بالحرب مخالفًا واجباته العسكرية أن يتعلم من تجارب الماضي. يجب أن نمر ببلادنا للاستقرار وشعارنا الأمن والسلم والعلم والعمل».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، خلال الاحتفالية بالذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وقادة الأركان النوعية وآمري الكليات العسكرية.

الدبيبة: مهمة الجيش حماية البلاد دون أي مراهنات أو مساومات

وتابع الدبيبة في كلمته التي بثتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»: إن «الجيش الليبي كمؤسسة عريقة هو جيشنا حامي حمانا، ومهمته ستظل الحفاظ على عزتنا وكرامنتا وسلامة حدودنا دون أي مراهنات ولا أي مساومات.. أتوجه إلى كل الشعب الليبي بكل شرائحه لأقول لهم إن السلام هدفنا وغايتنا، وأدعو للم الشمل وتوحيد الصف».

- المنفي: نريد إزالة التشوهات البنيوية في الجيش.. والتشكيلات المسلحة لا تغني عن قيادة موحدة

- انطلاق الاحتفال بالذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس

وأردف أن الجيش يضم «ضباطًا وجنودًا متميزين يستحقون التكريم والاحترام، يمثلون أجيالاً متتالية من الوطنيين، لا يمنتمون لأي وجهة ولا يحملون أي عقيدة سوى حب الوطن. جيش بُني ليحمي السلام، معاهدا بصون الوحدة الوطنية، قوته وجدت لتكون معول بناء ولا يوجه بنادقه نحو صدور أبناء الوطن».

وأكمل: «يجب أن تتحه أنظارنا نحو تحقيق حلمنا بإجراء الاستحقاق الوطني الذي يضمن التداول السلمي على السلطة ويحقق آمال هذا الشعب الكريم، في الاستقرار والتنمية».