الدبيبة يوجه بصرف المنحة السنوية لطلبة الجامعات والمعاهد العليا قبل بداية الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، تعليماته إلى وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني «بتنفيذ صرف المنحة السنوية لطلبة الجامعات والمعاهد العليا قبل بداية العام الجامعي بالتنسيق مع وزارة المالية» وفق كتابه بالخصوص الذي نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأعلنت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، في 12 مارس الماضي، أنها وقعت اتفاقية مع وزارتي التعليم العالي والتعليم التقني بحكومة الوحدة الوطنية، لتنفيذ مشروع منحة الطالب بقيمة 500 دينار لكل طالب.

- 500 دينار منحة لكل طالب بالتعليم العالي والتقني من «القابضة للاتصالات»

- الدبيبة يأمر بتنفيذ منحة الطلاب وتفعيل القرار 126 الخاص بأعضاء هيئة التدريس

وبحسب الاتفاقية التي حضر مراسم توقيعها الدبيبة، على هامش لقائه مع فعاليات شبابية وطلابية، فإن الشركة القابضة للاتصالات هي الجهة التي ستغطي المنحة الخاصة بطلبة الجامعات والمعاهد والكليات التقنية.

وأصدر الدبيبة في 11 نوفمبر 2021، تعليماته بتنفيذ منحة الطلاب وتفعيل القرار 126 الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وأكد حينها ضرورة مطابقة الجامعات والمعاهد العليا لبياناتها مع وزارة المالية.