الدبيبة يأمر بتنفيذ منحة الطلاب وتفعيل القرار 126 الخاص بأعضاء هيئة التدريس

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع مع ممثلي التعليم العالي (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تعليماته بتنفيذ منحة الطلاب وتفعيل القرار 126 الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة في اجتماع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع نقابتي أعضاء هيئة التدريس الجامعي وموظفي التعليم العالي، وعدد من ممثلي اتحادات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمالية ووكيل وزارة التعليم التقني والفني، وذلك في جامعة طرابلس.

بعد الاجتماع مع الدبيبة.. نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تعلن إنهاء الاعتصام

وأشار البيان إلى أن الدبيبة تابع الإجراءات المتخذة من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية بشأن تنفيذ القرار 126 لسنة 2020، والذي يتضمن العبء التدريسي والبحثي لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا ضرورة مطابقة الجامعات والمعاهد العليا لبياناتها مع وزارة المالية.

ومن خلال مناشدة عدد من اتحادات الطلبة لرئيس الوزراء بشأن صرف المنحة الطلابية التي تساعدهم في اقتناء احتياجاتهم الدراسية.

وأوضح أن الدبيبة أصدر تعليماته بوضع تصور عملي لتنفيذ المنحة الطلابية خلال العام الجامعي 2021، وفق آلية مضبوطة، وذلك بعد مناشدة عدد من اتحادات الطلبة لرئيس الوزراء لصرف المنحة التي تساعدهم في اقتناء احتياجاتهم الدراسية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، دعت نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى إنهاء الاعتصام، وعودة أعضائها للتدريس مجددًا، وذلك بعد اللقاء، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة «حكومتنا» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت النقابة إلى استجابة الحكومة لنحو 80% من مطالب هيئة التدريس، والتي تشمل المرتبات والعلاوات، مردفة بأن وزارة المالية ستُشرع في صرف المستحقات التي يقرها القانون لأعضاء التدريس في الجامعات والكليات الحاصلة على المطابقة من الدولة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع مع ممثلي التعليم العالي (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع مع ممثلي التعليم العالي (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع مع ممثلي التعليم العالي (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع مع ممثلي التعليم العالي (صفحة الحكومة على فيسبوك)