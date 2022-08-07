94 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط



أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس «كورونا، إضافة إلى 140 حالة شفاء، أمس السبت.

جاء ذلك بعد فحص 373 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 279 عينة، وإيجابية 94 عينة بنسبة 25% من إجمالي العينات المفحوصة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد. وكان عدد الإصابات الأكبر في العاصمة طرابلس، بواقع 57 إصابة، تلتها 12 حالة في مصراتة.

إجمالي إصابات «كورونا» منذ ظهوره في ليبيا

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا إلى 505 آلاف و705 حالات، بينها 497 ألفًا و685 شفاء، و1587 نشطة، و6433 وفاة.

وفي وقت سابق الأحد، جدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوصية بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا» من ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الجسدي في منطقة طرابلس، وتصنيف منطقة طرابلس على «المستوى الوبائي الثالث»، مشيرًا إلى استمراراستقرار الوضع الوبائي في البلاد نتيجة تباطؤ معدلات انتشار المرض عن الأسبوع الماضي.