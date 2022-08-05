معهد النفط يقترح توطين الدراسات المكمنية في مجال البيئة وعلوم الأرض

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح مسؤولو معهد النفط الليبي على مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ مشروع توطين الدراسات المكمنية في مجال البيئة وعلوم الأرض، بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية؛ سعيا لنقل المعرفة ومواكبة التقنيات الحديثة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي أمس الخميس، تناول الصعوبات والتحديات التي تعترض سير العمل بالمعهد، وما يقدمه من خدمات للشركات النفطية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الجمعة.

وأوضحت لجنة إدارة المعهد أنه بصدد تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي لتقنيات النفط والغاز والطاقة المستدامة «TOG2023»، تحت شعار «نحو تحول فعال من الطاقة التقليدية الى الطاقة المستدامة».