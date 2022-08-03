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القطراني يبحث ملف الاقتصاد والسجل التجاري العام للدولة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 01:43 مساء
القطراني يبحث ملف الاقتصاد والسجل التجاري العام للدولة
القطراني في اجتماع مع مراقب وزارة الاقتصاد درنة رمضان عبدالله محمد، ومراقب وزارة الاقتصاد القبة علي بلقاسم عثمان، 3 أغسطس 2022. (فيسبوك)
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بحث نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، الثلاثاء، بمكتبه بمدينة بنغازي، ملف الاقتصاد والسجل التجاري العام للدولة.

القطراني والسجل التجاري العام للدولة
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور عضو مجلس النواب سعيد اسباق، مع مراقب وزارة الاقتصاد درنة رمضان عبدالله محمد، ومراقب وزارة الاقتصاد القبة علي بلقاسم عثمان. وأكد القطراني أن هذا الملف من أهم الملفات في البلاد، منوها بأنه يولي له اهتماما خاصا لما له من أهمية تعود بالنفع على اقتصاد الدولة.

ويوم السبت، بحث القطراني مع عضو المجلس البلدي الكفرة رئيس اللجنة التأسيسية للمنطقة الحرة بالكفرة مفتاح خليل الزوي، أوضاع البلدية واحتياجاتها فيما يتعلق بمشاريع الطرق، ومنها طريق الكفرة أبوزريق الذي يمتد على مسافة 225 كيلومترا، وأُنجز منه 30 كيلومترا حتى الآن بدلا من 90 كيلومترا.

القطراني في اجتماع مع مراقب وزارة الاقتصاد درنة رمضان عبدالله محمد، ومراقب وزارة الاقتصاد القبة علي بلقاسم عثمان، 3 أغسطس 2022. (فيسبوك)
القطراني في اجتماع مع مراقب وزارة الاقتصاد درنة رمضان عبدالله محمد، ومراقب وزارة الاقتصاد القبة علي بلقاسم عثمان، 3 أغسطس 2022. (فيسبوك)
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