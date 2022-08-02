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«اللواء 444» يحبط تهريب 160 ألف لتر وقود جنوب الشويرف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 11:59 مساء
«اللواء 444» يحبط تهريب 160 ألف لتر وقود جنوب الشويرف
النيران تشتعل في شحنة وقود مهربة جرى ضبطها جنوب مدينة الشويرف (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
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أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، إحباط تهريب 160 ألف لتر وقود جنوب مدينة الشويرف، وضبط 8 أشخاص من عصابات التهريب.

وقال اللواء، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مفارزه المتمركزة وسط الوديان «اشتبكت فجر الثلاثاء مع العصابات المسلحة التي تتاجر بقوت الشعب الليبي جنوب مدينة الشويرف».

القبض على ثماني مهربين
وتابع المنشور أن عناصره «تمكنت من القبض على 8 أشخاص من عصابات التهريب، وضبط 3 شاحنات بها 120 ألف لتر من الوقود المهرب، وحرق شاحنة بها 40 ألف لتر».

- «اللواء 444» يحبط تهريب 40 ألف لتر وقود جنوب مزدة

ووصف اللواء العملية بـ«الضربة الموجعة والقاصمة للمهربين والخارجين عن القانون، في هذه الأجواء الحارة وسط الصحراء».

وفي 27 يوليو المنقضي، أعلن «اللواء 444 قتال» ضبط شاحنة من الوقود محملة بـ40 ألف لتر من الوقود أُعدت للتهريب خارج البلاد، خلال كمين لأحد مفارزه الصحراوية جنوب مدينة مزدة.

النيران تشتعل في شحنة وقود مهربة جرى ضبطها جنوب مدينة الشويرف (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
النيران تشتعل في شحنة وقود مهربة جرى ضبطها جنوب مدينة الشويرف (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
النيران تشتعل في شحنة وقود مهربة جرى ضبطها جنوب مدينة الشويرف (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
النيران تشتعل في شحنة وقود مهربة جرى ضبطها جنوب مدينة الشويرف (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
النيران تشتعل في شحنة وقود مهربة جرى ضبطها جنوب مدينة الشويرف (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
النيران تشتعل في شحنة وقود مهربة جرى ضبطها جنوب مدينة الشويرف (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
النيران تشتعل في شحنة وقود مهربة جرى ضبطها جنوب مدينة الشويرف (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
النيران تشتعل في شحنة وقود مهربة جرى ضبطها جنوب مدينة الشويرف (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
النيران تشتعل في شحنة وقود مهربة جرى ضبطها جنوب مدينة الشويرف (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
النيران تشتعل في شحنة وقود مهربة جرى ضبطها جنوب مدينة الشويرف (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
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