بوجناح: لم يسمح للفرق الطبية القادمة من طرابلس إلى سبها بمساعدة مصابي «حادثة بنت بية»

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح، إن «كل الفرق الطبية والطائرات التي خرجت من مطار معيتيقة إلى مطار سبها جرى اعتراضها ولم يسمح لها بمساعدة مصابي حادثة بنت بية».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده من مستشفى الحروق والتجميل بطرابلس، بشأن حادثة انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية، بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

وأشار بوجناح إلى أن مستشفى «شارع الزاوية»، استقبل 23 مصابًا تتفاوت إصاباتهم من «بليغة» إلى «متوسطة»، ومن المنتظر أن يستقبل مستشفى الحروق بطرابلس بعد ساعات حالات جديدة من الجنوب، لافتًا إلى أن كافة الأجهزة التي تتبع وزارة الصحة تعمل لمعالجة المصابين.

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بوجناح: نحاول نقل بعض المصابين للعلاج خارج الوطن

وقال إن وزارة المالية قدمت كل الإمكانات لتقديم المستشفى أفضل الخدمات للمصابين، منوهًا إلى أن مجموعة من المصابين يتلقون العلاج حاليًا في مستشفيي «الجلاء» و«1200» في بنغازي، موضحًا أن الوزارة تحاول نقل الإصابات الأقل للعلاج خارج الوطن.

وفي وقت سابق دعا وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح، النائب العام إلى فتح تحقيق حول أزمة الوقود في المنطقة الجنوبية، مطالبا بالتوصل إلى مَن يقف وراء عدم وصول الوقود إلى المواطنين في الجنوب، ومَن يقف وراء تهريبه إلى محطات خاصة غير مرخصة.

رفض استقبال طائرة المنقوش

كما قال مدير مطار سبها المدني محمد أوحيدة إن القوة التي تؤمن مطار سبها الدولي رفضت استقبال وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، بعد أن قدمت للمدينة على متن طائرة كانت مجدولة على أنها سوف تنقل جرحى كارثة انفجار شاحنة الوقود التي وقعت بمنطقة الزوية في بلدية بنت بية، اليوم الإثنين.

ووقع انفجار لشاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية، فجر اليوم الإثنين، مما أسفر عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين.