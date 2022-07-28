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نورلاند يحث على «تجنب أي خطوات تصعيدية» في ليبيا: بالإمكان تجاوز موجة العنف الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 02:01 مساء
نورلاند يحث على «تجنب أي خطوات تصعيدية» في ليبيا: بالإمكان تجاوز موجة العنف الأخيرة
لقاء نجلاء المنقوش مع السفير الأميركي نورلاند، 28 يوليو 2022. (السفارة الأميركية)
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قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن الليبيين يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة، وحث جميع القادة على «تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

وجاءت تصريحات نورلاند خلال لقائه مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، لمناقشة «المسائل العملية في علاقتنا الثنائية، لا سيما المعاملة بالمثل في مسالة التأشيرات»، وفق ما نقل، اليوم الخميس، عنه حساب السفارة الأميركية على «تويتر».

وأوضح نورلاند أن اللقاء تطرق على وجه الخصوص إلى «أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أدت بكل حزن إلى سقوط 16 قتيلًا»، وقال: «الليبيون يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة. ونحث بشدة جميع القادة على تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

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نورلاند: لا يزال بالإمكان تجاوز موجة العنف الأخيرة
واعتبر السفير الأميركي أنه لا يزال بالإمكان «تجاوز موجة العنف الأخيرة» شريطة عمل القادة الليبيين معًا لصالح البلاد، مشددًا على أن «الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد لإقامة حكومة وطنية تتمتع بالشرعية».

وعاشت العاصمة طرابلس جوًا من التوتر الأمني جراء تحشيدات عسكرية من قبل عدد من المجموعات المسلحة، والاصطفاف السياسي الذي استقوى أطرافه ببعض المجموعات المسلحة في الصراع الدائر على السلطة في البلاد. خصوصًا بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي بين قوات «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، و«كتيبة ثوار طرابلس» وأسفرت عن سقوط 18 شخصًا بين قتيل وجريح.

والسبت الماضي، اتهمت قوة العمليات المشتركة مجموعة تابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب بالاعتداء المسلح عليها في منطقة زريق بمصراتة، وقالت القوة في بيان، إن «المجموعة يقودها كل من عبدالله أبوسنينة وعبدالباسط أرجوبة، وأنها استوقفت دوريات للعمليات للمشتركة على الطريق الساحلي، وفتحت النيران عليها ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر القوة قبل أن تلوذ عناصر المجموعة المسلحة بالفرار بين المزارع».

وآنذاك، قال نورلاند معلقًا، إن اشتباكات مصراتة «تؤكد ضرورة الاتفاق (فورًا) على مسار لإجراء الانتخابات، بما يمكن من تشكيل حكومة موحدة شرعية»، وأوضح السفير أنه من الضرروي «تبني السياسيين الليبيين على الفور مسارًا متفقًا عليه لإجراء انتخابات يمكنها أن تنشئ حكومة موحدة شرعية بحقّ لخدمة مصالح جميع الليبيين».

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