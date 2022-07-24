مديرية أمن طرابلس: ضبط 49 مطلوبا في جنايات وجرائم خطيرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، أن الغرفة الأمنية المشتركة ألقت القبض على 49 مشتبهًا به منسوبًا إليهم ارتكاب 61 واقعة جنائية، غالبيتها من الجنايات والجرائم الخطيرة.

وأفادت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بإحالة المضبوطين إلى النيابة العامة، من حيث الاختصاص.

وبدأت الغرفة الأمنية المشتركة نشاطها مايو الماضي، تنفيذًا لتعليمات النائب العام، وبإشراف مدير أمن طرابلس اللواء محمود العابد، ورئاسة رئيس مكتب البحث الجنائي اللواء ناجي الزوبي.

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وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، عقدت الغرفة أول اجتماع بعد تشكيلها بقرار من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رقم 1103 لسنة 2022 بشأن تشكيل اللجنة وتحديد آليات عملها وتسمية رئيسها.

وناقشت الغرفة، في اجتماعها الأسبوع الماضي، مهام البحث والتحري عن المطلوبين بمراكز الشرطة على ذمة القضايا المهمة والخطيرة والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة بالتنسيق مع مكتب النائب العام والتعاون مع كافة مديريات الأمن بالمناطق والجهات الأمنية بالدولة.