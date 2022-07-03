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مديرية أمن طرابلس تضبط شخصا متهما بجرائم سرقة بينها واقعة استهدفت صديقه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 05:08 مساء
مديرية أمن طرابلس تضبط شخصا متهما بجرائم سرقة بينها واقعة استهدفت صديقه
الجاني بعث برسالة نصية لأحد معارفه وشريكه في وقائع سرقة سابقة طالبا منه سرقة صديقه. (مديرية أمن طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، ضبط شخص متهم بعدة حوادث سرقة من بينها حادثة استهدف فيها صديقه أثناء خروجهما معًا على الشاطئ بمنطقة أبونواس؛ إذ تمكن خلالها المتهم بمساعدة آخر من الاستيلاء على 10 آلاف دينار كانت بحوزة صديقه.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما نشرت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى 12 أبريل الماضي، عندما أبلغ أحد المواطنين مركز شرطة غوط الشعال بتعرضه للسطو المسلح من قبل مجموعة أشخاص مجهولين، وملثمين يحملون البنادق والمسدسات ويستقلون سيارة نوع «هونداي فيرنا» موديل 2010، بيضاء اللون ودون لوحات ومعتمة الزجاج بالكامل.

واستولت المجموعة المسلحة بعد مباغتة المجني عليه وصديقه عندما كانا يجلسان على شاطئ البحر بمنطقة أبونواس؛ حيث جرى تهديدهما بالأسلحة النارية وتمكنوا من سرقة مبلغ 10 آلاف دينار كانت في حقيبة السيارة بالإضافة إلى سرقة أجهزة الهاتف الخاصة بهما.

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الكشف عن هوية الجاني
وقالت المديرية إن أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة تمكنوا من كشف هوية الجاني بعد التحري ومناقشة المجني عليه، إذ تبين أن الصديق المرافق للمجني عليه هو من بعث برسالة نصية لأحد معارفه وشريكه في وقائع سرقة سابقة، طالبًا منه سرقة المبلغ الموجود بسيارة المجني عليه وحدد له مكان تواجدهما».

جرائم سابقة للمتهم
وأضافت المديرية أن المتهم اعترف خلال التحقيقات عقب القبض عليه بقيامه بالتحريض على سرقة صديقه كما اعترف بارتكابه ثلاثة وقائع سرقة منها: 1- قيامه رفقة شريكه المطلوب بسرقة سيارة نوع «هونداي ألنترا» من منطقة غوط الشعال بتاريخ 29 أبريل الماضي، 2 - قيامه بمقاومة رجال السلطة العامة رفقة شقيقه والتي حصلت بتاريخ 28 مايو الماضي، في منطقة السراج، 3 - قيامه رفقة شريكه بسرقة سيارة نوع «سوناتا» بمنطقة أبوساق في سنة 2019.

وأكدت مديرية أمن طرابلس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقبوض عليه في الوقائع المنسوبة إليه، ولا يزال البحث جاريًا لضبط بقية الجناة.

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