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الصور يبحث مع ارحومة ملف ملاحقة مرتكبي الانتهاكات في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 12:47 مساء
الصور يبحث مع ارحومة ملف ملاحقة مرتكبي الانتهاكات في ترهونة
لقاء الصور وارحومة في طرابلس، 19 يوليو 2022، (مكتب النائب العام)
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بحث النائب العام، المستشار الصديق الصور، مع المدعي العام العسكري مسعود ارحومة، النتائج المترتبة عن التحقيقات في قضايا مشتركة، وخصوصا المتعلقة «بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة التي طالت مواطنين في مدينة ترهونة خلال السنوات الماضية».

وناقش الصور مع ارحومة «أوجه تنازع الولاية بين جهتي الادعاء، والاحتكام إلى تفسير قواعدها بما يكفل النأي بجهة الادعاء العسكري عن الاستثنائية»، حسب بيان المكتب الإعلامي للنائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما شهد الاجتماع مناقشة أهمية تعزيز التعاون بين جهتي الادعاء؛ ووضع أطر العمل المشترك.

النيابة وثقت «انتهاكات جسيمة» في ترهونة
وفي السادس من نوفمبر الماضي، أعلن الصور توثيق «انتهاكات جسيمة» في تحقيقات النيابة بقضية المقابر الجماعية بترهونة.

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وأشار الصور إلى «إصدار أوامر ضبط وإحضار في مواجهة عدد من قادة المجموعة وتابعيهم بتاريخ 13 نوفمبر العام 2017». ووجهت لهم اتهامات بارتكاب «جرائم قتل، واعتقال خارج إطار القانون، وخطف وتعذيب، وإيذاء شخصي، وانتهاك حرمة المساكن».

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