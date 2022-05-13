Atwasat

«اللواء 444» يلقي القبض على متورط في المقابر الجماعية بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 01:01 صباحا
«اللواء 444» يلقي القبض على متورط في المقابر الجماعية بترهونة
صورة المتهم بعد القبض عليه (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
alwasat radio

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، ضبط أحد المتورطين في عمليات خطف وقتل بمدينة ترهونة، وذلك خلال عملية أمنية.

وأوضح، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن إحدى مفارزه نفذت كمينًا محكمًا بمدينة ترهونة، وألقت القبض على المدعو «حاتم علي محمد الملقب بـ(الديبرا) التّابع لعصابة الكاني».

- اللواء 444 قتال يلقي القبض على «ملك النحاس»
- اللواء «444»: ضبط شخص يدير «وكرا للخطف والحرابة» في بني وليد

وأضاف المنشور أن الشخص المضبوط «قام بخطف وقتل المواطن عبد المعطي عامر مصباح، والذي عُثر عليه في أحد المقابر الجماعية خلال الأيام الماضية بمدينة ترهونة».

وخلال الفترة الأخيرة، أعلن اللواء 444 قتال القبض على عدد من المتهمين بعمليات قتل وخطف وحرابة في عدة مناطق، لاسيما مدينة ترهونة، لافتا إلى أنه «لن يدخر جهداً في تتبع والقبض على كل من شارك في هذه الجرائم البشعة التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من أبناء مدينة ترهونة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - شيرين أبوعاقلة .. اغتيال الحقيقة

كاركاتير حليم - شيرين أبوعاقلة .. اغتيال الحقيقة
اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي
اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات

اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات
خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي

خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي
الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات

الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات
مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر

مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
قناة «الوسط» تذيع مقابلة مع نورلاند مساء الخميس

قناة «الوسط» تذيع مقابلة مع نورلاند مساء الخميس
«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة

«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة
كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة

كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة
كاركاتير خيري - الفساد السياسي

كاركاتير خيري - الفساد السياسي
مأساة النيهوم (4)

مأساة النيهوم (4)
اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»

اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»
إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)

إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي

انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
«المدينة» يلحق بـ«الاتحاد» الخسارة الأولى بالدوري الممتاز هذا الموسم (فيديو)

«المدينة» يلحق بـ«الاتحاد» الخسارة الأولى بالدوري الممتاز هذا الموسم (فيديو)
هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟

هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟
كاريكاتير البكوش.. سحر الخطوط بين المتعة وضريبة المهنة

كاريكاتير البكوش.. سحر الخطوط بين المتعة وضريبة المهنة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج يطلب من مصلحة الجمارك الالتزام بقرار حظر تصدير الأسماك
الحويج يطلب من مصلحة الجمارك الالتزام بقرار حظر تصدير الأسماك
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
نورلاند: ليبيا تضيّع فرصة الحصول على 60 مليون دولار في اليوم
نورلاند: ليبيا تضيّع فرصة الحصول على 60 مليون دولار في اليوم
نورلاند يتحدث لـ«الوسط» عن فرص إجراء الانتخابات وتوحيد «المركزي»
نورلاند يتحدث لـ«الوسط» عن فرص إجراء الانتخابات وتوحيد «المركزي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
شاهد «وسط الخبر»: مثلث الصراع المالي في ليبيا
شاهد «وسط الخبر»: مثلث الصراع المالي في ليبيا...
«اللواء 444» يلقي القبض على متورط في المقابر الجماعية بترهونة
«اللواء 444» يلقي القبض على متورط في المقابر الجماعية ......
«نوفا»: حوالي ألفي عنصر من «فاغنر» ما زالوا في ليبيا
«نوفا»: حوالي ألفي عنصر من «فاغنر» ما زالوا في ليبيا...
نورلاند يتحدث لـ«الوسط» عن فرص إجراء الانتخابات وتوحيد «المركزي»
نورلاند يتحدث لـ«الوسط» عن فرص إجراء الانتخابات وتوحيد ......
نورلاند: ليبيا تضيّع فرصة الحصول على 60 مليون دولار في اليوم
نورلاند: ليبيا تضيّع فرصة الحصول على 60 مليون دولار في اليوم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط