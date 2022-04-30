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اللواء 444 قتال يلقي القبض على «ملك النحاس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 11:34 صباحا
اللواء 444 قتال يلقي القبض على «ملك النحاس»
موقع ضبط ملك النحاس. (اللواء 444 قتال)
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أعلن اللواء 444 قتال، التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن إحدى مفارزه ألقت القبض على ناصر المعرفي الملقب بـ«ملك النُّحاس». 

وأوضح البيان أن المعرفي سرق مع عبدالرحيم الكاني 1379 بكرة من الكوابل الكهربائية البحرية والعادية التابعة لشركة الكهرباء جنوب مدينة طرابلس.

حرق الكوابل وباعها «نحاسًا»
ذكر البيان أن المتهم حرق الكوابل وباعها «نحاسًا» خارج البلاد العام 2019 فترة الحرب، وجرى بيعها كخردة بمبلغ يقدر بـ120 مليون دينار ليبي خارج البلاد. ومن المقرر إحالته لجهات الاختصاص لينال جزاءه.

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ويوم الإثنين الماضي، أعلن اللواء 444 ضبط أحد المتورطين في عمليات خطف وقتل، وذلك خلال عملية أمنية. وأوضح، أن إحدى مفارزه ألقت القبض على المدعو «فوزي الجوادي المتورط في عمليات خطف وقتل رفقة عصابة آل الكاني».
وأضاف المنشور أن المذكور جرى القبض عليه بعد محاصرته في «المكان الذي كان يختبئ فيه جنوب مدينة ترهونة».

موقع ضبط ملك النحاس. (اللواء 444 قتال)
موقع ضبط ملك النحاس. (اللواء 444 قتال)
ملك النحاس عقب القبض عليه. (اللواء 444 قتال)
ملك النحاس عقب القبض عليه. (اللواء 444 قتال)
اللواء 444 قتال يلقي القبض على «ملك النحاس»
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