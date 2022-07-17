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لجنة برلمانية: إعداد قانون يجرم العنف ضد المرأة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 02:17 مساء
لجنة برلمانية: إعداد قانون يجرم العنف ضد المرأة
جلسة مجلس النواب في سرت، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (مجلس النواب)
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قالت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، إنها «عاكفة وبكل جدية على إصدار قانون يجرم العنف ضد المرأة بكافة أنواعه وأشكاله في القريب العاجل».

عنف أسري ضد المرأة
جاء ذلك في بيان إدانة من اللجنة «لما تعرضت له بعض النساء في ليبيا من عنف أسري أدى إلى قتلهن عمدًا لأسباب يأباها الشرع والقانون»، معتبرًا أن «ذلك إجحافًا في حق الضحايا وإنهاء حياتهن بطريقة بشعةٌ تنم عن وحشية مرتكبيها وفقدانهم للإنسانية». وطالبت اللجنة «الجهات القضائية وكافة الجهات المسؤولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبيها».

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وفي حادث  مأساوي الأسبوع الماضي، شهدت مدينة بنغازي واقعة قتل مواطن ونجله زوجته واثنين من بناته وحاول قتل نجلته الثالثة. وهذا هو الحادث الثاني في شهر واحد، ففي يونيو الماضي، كشفت مديرية أمن بنغازي ملابسات جريمة قتل أب لابنته في منطقة النواقية.

وفي الأسبوع الماضي أيضا، كشفت  مديرية أمن غريان عن  ملابسات جريمة قتل ارتكبها شخص بحق عمه وزوجة عمه وابنة عمه مساء بمنطقة أولاد بن يعقوب.

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