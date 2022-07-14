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عقيلة صالح يلتقي وفدا من قبائل السعادي والمرابطين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 09:58 مساء
عقيلة صالح يلتقي وفدا من قبائل السعادي والمرابطين
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق)
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التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، وفدًا من أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الوفد «جددوا في بيانهم تأكيدهم شرعية مجلس النواب لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلادنا وعن ثقتهم في مجلس النواب».

وأضاف أن وفد السعادي والمرابطين «أكد اتباع نهج التعبير السلمي في المطالب المشروعة، خاصة المتعلقة بالظروف المعيشية للمواطن»، مؤكدين «إدانتهم وبشدة لأي تعبير فوضوي والاعتداء على مرافق وممتلكات الدولة، خاصة ما حصل لمقر مجلس النواب في مدينة دار السلام طبرق»، معتبرين أن ما حدث يُعتبر «اعتداء على شرعية الدولة ولا يخدم إلا أصحاب النفوس المريضة».

- عقيلة صالح يبحث مع وفد قبيلة المسامير تطورات الأوضاع في البلاد
- عقيلة صالح يلتقي عددا من مؤيدي النظام السابق

يأتي اللقاء في سياق عدة لقاءات يعقدها رئيس مجلس النواب خلال الأيام الأخيرة، كان آخرها لقائه أمس الأربعاء عددًا من أعيان وشباب قبيلة المسامير، لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد بشكل عام، بعدما استقبل عددًا من مؤيدي النظام السابق وممثلي الأحزاب الليبية.

وبالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن ليبية، مطلع يوليو الجاري، اعتراضا على الأوضاع السياسية والمعيشية، والمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية، وقعت أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق.

جانب من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق)
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق)
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق)
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق)
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق)
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق)
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق)
جانب من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق)
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