المنقوش تشارك في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، في احتفالات الذكري الـ60 لاستقلال الجزائر عن فرنسا.

وقالت المنقوش في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» إن مشاركتها في الاحتفالات جاءت تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، وأضافت أن هذا اليوم هو «يوم استعادت فيه الجزائر سيادتها واستقلالها وحريتها»، واعتبرت أن هذه الذكرى «مدعاة للفخر والانتصار لأبناء الوطن بعد أن عانى وكابد مرارة الحروب».

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وتحيي الجزائر الذكرى الستين لاستقلالها من الاستعمار الفرنسي، وسط استمرار المطالب بضرورة فتح ملفات الماضي، وتقديم اعتذار رسمي من قِبل فرنسا عن الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب، طوال 130 عاما من الاستعمار.

المنقوش تشارك في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر، 5 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)

المنقوش تشارك في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر، 5 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)

المنقوش تشارك في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر، 5 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)

المنقوش تشارك في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر، 5 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)

المنقوش تشارك في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر، 5 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)

المنقوش تشارك في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر، 5 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)