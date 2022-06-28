الكهرباء: عودة التيار للسواني والناصرية بعد انتهاء أعمال الصيانة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة التغذية الكهربائية للمنطقة الممتدة من السواني إلى الناصرية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الموقتة لمحطة مفرق السواني.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن فرقة الصيانة التابعة لإدارة الجهد المتوسط طرابلس، نجحت في وقت قياسي، في إرجاع التغذية الكهربائية للمنطقة الممتدة من السواني إلى منطقة الناصرية.

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وأوضحت الشركة أن إرجاع التغذية جاء بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المؤقتة لمحطة مفرق السواني جهد 11/30 كيلو فولت، وتغذية المحولات وخطوط 11 كيلو فولت.

أعمال الصيانة الموقتة لمحطة مفرق السواني. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الصيانة الموقتة لمحطة مفرق السواني. (الشركة العامة للكهرباء)