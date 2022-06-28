بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما القادمة لإدارة قطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث المدير العام الموقت للشركة العامة للكهرباء، محمد بن إسماعيل، عن خطة الـ30 يومًا المقبلة لإدارة القطاع، في ظل تفاقم أزمة انقطاع التيار وارتفاع عددد ساعات طرح الأحمال إلى أكثر من 8 ساعات يوميًا في بعض المناطق، إضافة إلى عدم قدرة الشركة على إدخال وحدات توليد جديدة على الشبكة الكهربائية وفق خطتها الاستراتيجية.

وقال بن إسماعيل في مداخلته مع برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة الوسط «wtv»، إنه سيعمل على خلال الـ30 يومًا المقبلة مع كوادر الشركة العامة للكهرباء على أمرين أساسيين، الأول استكمال وحدات التوليد التي شارفت على نهايتها وإنهاء العمرات للوحدات الخارجة عن الخدمة، وإدخالها على الشبكة الكهربائية، واستكمال خطوط نقل الطاقة، متعهدًا بترك منصبه حال لم يتمكن من العمل وإنجاز هذين الملفين بقطاع الكهرباء.

وعد بن إسماعيل خلال حديثه بالعمل والتعاون مع كوادر الشركة العامة للكهرباء من أجل معالجة المختنقات التي تواجه الشبكة الكهربائية ومحطات الإنتاج، وخاصة محطة كهرباء أوباري الغازية، التي أكد أنه سيسعى لاستكمال خط أوباري - الفجيج «بأي طريقة».

تراكمات وتحديات قطاع الكهرباء

ودعا بن إسماعيل كافة المناطق إلى التعاون مع الشركة العامة للكهرباء و«التكاتف وتحقيق العدالة في توزيع الأحمال»، موضحًا أن قطاع الكهرباء يعاني من تراكمات وتحديات متعلقة بالوضع الأمني والسياسي والمالي، فضلًا عن الإفراط في استهلاك الطاقة وارتفاع نسبة الفاقد من قدرات التوليد الذي قدره بنحو «500 ميغاوات».

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واعتبر بن إسماعيل أن ليبيا لا تقارن بأي دولة لأن مساحتها مساحة قارة، ونقل الطاقة فيها من أقصى الغرب والشرق والجنوب على مسافة آلاف الكيلوات يتطلب قدرات هندسية فنية عالية»، إضافة إلى تراكمات «لها سنوات نتيجة المشاكل والحروب» وعدم صيانة العديد من المحطات ووحدات التوليد في عدة مناطق، وكذلك «عمليات الخطف التي طالت العديد من المهندسين في ليبيا».

وذكر بن إسماعيل أن أحد المهندسين الأجانب العاملين في ليبيا تعرض للخطف «ولم تفعل له الدولة الليبية شيئًا، ودفعت عليه دولته مبلغ بقيمة 15 مليونًا، وليبيا لم تهتم به بتاتا، إضافة إلى العديد من العوائق الأخرى» التي تحد من قدرة الشركة وأطقهمها الهندسية والعملية على العمل في بعض المناطق، منبهًا إلى أنه «لا يملك عصى سحرية» لمعالجة مشكلات القطاع خلال فترة وجيزة.

وذكر بن إسماعيل أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وافق على تمويل خطة قدمها مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للنهوض بالقطاع، إلا أنه «نتيجة الأحداث الخارجة عن الجميع» لم تتمكن الشركة من الإيفاء بخطتها، رغم أن شهر رمضان المبارك لم يكن هناك انقطاع للكهرباء.

دخول 300 ميغاوات على الشبكة الكهربائية بداية يوليو

وأشار بن إسماعيل إلى أن أزمة إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء وتذبذب إمداداته أثرت سلبًا على وحدات التوليد، لافتًا إلى أن هناك توربينة في مصراتة خرجت عن الخدمة الأسبوع الماضي نتيجة تذبذب إمدادات الغاز التي عادة ما تتسبب في طرح الأحمال.

وتوقع بن إسماعيل دخول محطتي مشروع غرب طرابلس الاستعجالي ومشروع محطة كهرباء مصراتة الاستعجالي إلى الشبكة الكهربائية بقدرة 300 ميغاوات بداية الشهر المقبل، معتبرًا هذه الخطوة حلًا موقتًا سيعمل مع كوادر الشركة على تعزيزه.