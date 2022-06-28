الصافي لقناة الوسط «WTV»: مؤتمر صحفي لتوقيع التوافقات الدستورية بين عقيلة والمشري بجنيف غدا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبدالحميد الصافي، إن رئيس المجلس عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، توصلا في اجتماع اليوم لعدد كبير من التوافقات فيما يتعلق بالمسار الدستوري والوثيقة الدستورية، سيجري توقيعها غدًا في جنيف.

وتابع الصافي، في تصريحات لبرنامج «وسط الخبر» على قناة الوسط «WTV»، أن عقيلة والمشري «يقدران أن الأوضاع لا تحتاج لإطالة الخلافات»، مؤكدًا عقد مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء لتوقيع التوافقات التي توصل لها المشري وعقيلة صالح، والتي تشمل المناصب السيادية والوثيقة الدستورية والتأكيد على تقديم الخدمات الضرورية للمواطن الليبي حتى موعد عقد الانتخابات.

وأضاف أن إعلان التوافقات غدًا «سيفرح كل الليبيين، لأنه سيُنهي الفرقة والانقسام والخلاف»، بحسب قوله.

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انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماعات التشاورية بين رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.