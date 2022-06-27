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تراجع طفيف للدولار والإسترليني أمام الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 10:40 صباحا
تراجع طفيف للدولار والإسترليني أمام الدينار في السوق الرسمية
مقر المصرف المركزي، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجع سعرا العملتين الأميركية والبريطانية بشكل هامشي أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وسجل متوسط سعر الدولار الأميركي 4.812 دينار مقابل 4.8124 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

تراجع طفيف لـ«الإسترليني»
وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 5.9033 مقابل 5.9072 دينار أمس، في حين ثبت اليورو عند مستوى 5.08 دينار.

وحافظ الريال السعودي على مستوى 1.28 د‫ينار، والدرهم الإماراتي على 1.31 د‫ينار، والدينار التونسي عند 1.55 د‫ينار.

وثبتت الليرة التركية عند 0.28 دينار، فيما بقي اليوان الصيني عند 0.71 د‫ينار.

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