استقرار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، مستهل تعاملات الأسبوع.

وحافظ الدولار الأميركي على مستوى 4.81 د‫ينار، كذلك اليورو على مستوى 5.08 دينار حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد.

ارتفاع طفيف لـ«الإسترليني»

وارتفع الجنيه الإسترليني بفارق قرش واحد، مسجلًا 5.90 دينار مقابل 5.89 دينار الخميس. وحافظ الريال السعودي على مستوى 1.28 د‫ينار، والدرهم الإماراتي على 1.31 د‫ينار، والدينار التونسي عند 1.55 د‫ينار.

وصعدت الليرة التركية إلى 0.28 دينار مقارنة بـ0.27 د‫ينار، فيما بقي اليوان الصيني عند 0.71 د‫ينار.