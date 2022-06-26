استقرار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

استقرت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، مستهل تعاملات الأسبوع.
وحافظ الدولار الأميركي على مستوى 4.81 دينار، كذلك اليورو على مستوى 5.08 دينار حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد.
ارتفاع طفيف لـ«الإسترليني»
وارتفع الجنيه الإسترليني بفارق قرش واحد، مسجلًا 5.90 دينار مقابل 5.89 دينار الخميس. وحافظ الريال السعودي على مستوى 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي على 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.
وصعدت الليرة التركية إلى 0.28 دينار مقارنة بـ0.27 دينار، فيما بقي اليوان الصيني عند 0.71 دينار.
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