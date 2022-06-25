تركيب محول لتخفيف الأحمال على المنطقة من الكريمية حتى مدخل السواني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، الانتهاء من تركيب محول جهد «30 /11 ك.ف» الإرسال.

وأشار الشركة في بيان مقتضب، إن العمل جار علي إجراء الاختبارات النهائية لتشغيل المحول وتخفيف الأحمال علي المنطقة الممتدة من الكريمية وحتى مدخل السواني.

- شركة الكهرباء: اضطراب بالشبكة بسبب نقص الغاز في شمال بنغازي والزويتينة

اضطراب في تشغيل الشبكة الكهربائية

وأمس الجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء اضطرابا في تشغيل الشبكة الكهربائية بسبب نقص تزويدات الغاز المغذي لمحطات توليد شمال بنغازي والزويتينة.

وأشارت الشركة في بيان، إلى فقد 300 ميغاوات من القدرات الإنتاجية، وحدوث اضطراب في تشغيل الشبكة الكهربائية تسبب في خروج بعض الوحدات، موضحة استمرار العمل على إعادة دخول الوحدات على الشبكة.

تركيب محول، 25 يونيو 2022. (شركة الكهرباء)

تركيب محول، 25 يونيو 2022. (شركة الكهرباء)

تركيب محول، 25 يونيو 2022. (شركة الكهرباء)

تركيب محول، 25 يونيو 2022. (شركة الكهرباء)

تركيب محول، 25 يونيو 2022. (شركة الكهرباء)