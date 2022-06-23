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المشري: المصالحة الوطنية أقصر طريق لبناء دولة العدل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 12:06 مساء
المشري: المصالحة الوطنية أقصر طريق لبناء دولة العدل
المشري يتحدث عبر الفيديو خلال مؤتمر إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، 23 يونيو 2022. (صورة من بث مباشر)
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أثنى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الخميس، على جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، معتبرًا أن المصالحة الوطنية هي «الطريق الأقصر» لبناء دولة العدل.

وقال المشري في كلمة عبر الفيديو خلال مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، إن المصالحة الحقيقية تقوم على ركائز أساسية تبدأ بتقصي الحقائق ورد المظالم وإيفاء الحقوق وجبر الضرر وتنتهي بالعفو والصلح.

وشدد رئيس مجلس الدولة على أهمية المصالحة في بناء دولة مستقلة تنطلق إلى المستقبل، منبهًا إلى جهود مجلس الدولة في هذا الإطار وعقده الندوات وتشكيله لجانًا مهمتها مناقشة الملف ووضع خطط واستراتيجيات للتعامل معه.

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