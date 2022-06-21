نقل طائرة الشحن الليبية العملاقة إلى حظيرة مصنع «أنتنوف» الأوكراني بعد إصابة هيكلها

القاهرة - بوابة الوسط

كشف سفير ليبيا لدى أوكرانيا، عادل عيسى، وضع طائرة الشحن الليبية العملاقة التي تخضع للصيانة بمصنع «أنتنوف» للطائرات في العاصمة كييف، مؤكدًا نقلها إلى حظيرة المصنع عقب إصابة هيكلها بشظايا جراء الحرب الروسية هناك.

وقال عيسى، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إنه تمكن من عقد اجتماع مع إدارة شركة «أنتونوف» في العاصمة كييف بتاريخ 17 يونيو الجاري، رغم الظروف الصعبة بالساحة الأوكرانية جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ 24 فبراير الماضي.

إصابة الطائرة بشظايا في هيكلها

وأوضح أنهم ناقشوا مع إدارة شركة «أنتونوف» آخر مستجدات الطائرة الليبية العملاقة «أنتونوف 100- 124» الواقعة تحت الصيانة، وتباحثوا مع إدارة المصنع حول وضع الطائرة، حيث أفادتهم بـ«إصابة الطائرة بشظايا بسيطة في الهيكل نتيجة للعمليات العسكرية في الشهر الماضي» لكنها «لم تؤثر في عملية الصيانة بشكل عام، والطائرة بحالة جيدة».

وأكد عيسى أنه جرى «جر الطائرة بعد تغليفها بمواد حافظة إلى داخل حظيرة بالمصنع حفاظًا على سلامتها»، لافتًا إلى أنهم لم يتمكنوا خلال تواجدهم بالمصنع «من زيارة الطائرة نتيجة للرقابة العسكرية والظروف الأمنية الحتمية» التي فرضتها الحرب، لكنهم يتابعون «عن قرب مع الجهات الليبية المعنية كافة إجراءات استكمال عمليات الصيانة».