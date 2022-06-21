شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف برنامج «#هنا_ليبيا» عبر قناة الوسط «WTV» الليلة، رئيس تحرير جريدة وموقع «الوسط»، الكاتب الصحفي الكبير بشير زعبيه، عقبه فوزه بلقب «صحفي العام» وحصوله على جائزة الدولة التقديرية للصحافة تتويجًا لمسيرته المهنية باستحقاق.

ويتحدث زعبيه خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا ليبيا» عن أحوال الصحافة الليبية والتحديات التي تواجه الصحفيين الليبيين جراء الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد منذ العام 2011، واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي أثرت وانعكست على الصحافة الليبية.

وأعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الدولة التقديرية للصحافة، مساء أمس الإثنين، فوز الكاتب الصحفي الكبير بشير زعبيه، بلقب «صحفي العام»، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بقاعة فندق «الريكسوس» في طرابلس، ضمن فعاليات «طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022» بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء الأجانب وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا.

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وكان زعبيه رشح في العام 2017 - كأول ليبي - لجائزة «Next Century Media Awards» وهي جائزة تمنح سنويًا للصحفيين المتميزين.

خلال مشواره الصحفي، غطى رئيس تحرير جريدة وبوابة «الوسط» معظم الأحداث الكبرى في العالم العربي وخارجه، خلال عمله مراسلًا صحفيًا وحربيًا، ومن بين هذه الأحداث التاريخية الثورة الإيرانية، حيث التقى بعض قادة الثورة مثل آية الله طلقاني وآية الله منتظري، وزار بيت الخميني وكتب انطباعاته الصحفية عن ذلك تحت عنوان «كنت في إيران».

كما يسلط البرنامج الضوء على ظاهرة الباعة الأجانب في مدينة طبرق وأوضاع سوق القزدارة وعبق الأصالة.



