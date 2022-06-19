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بالصور: حفل تخريج الدفعة الأولى لصالح جهاز مكافحة الهجرة ‏غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 07:46 مساء
بالصور: حفل تخريج الدفعة الأولى لصالح جهاز مكافحة الهجرة ‏غير الشرعية
تخريج الدفعة الأولى لصالح جهاز مكافحة الهجرة ‏غير الشرعية. 19 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
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أقيم، صباح اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة الأولى ‏لصالح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحضور وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن ووزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي عميد ‏لطفي الحراري.

ولفت الوزير خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى أن الدورة تضخ دماء جديدة ‏داخل المؤسسة الأمنية، وخلق كوادر شرطية مهنية ذوي كفاءة عالية في العمل ‏الأمني.

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وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للبرامج التدريبية ‏وتعمل وفق خطة استراتيجية لبناء قدرات منتسبيها بكافة مكوناتها الأمنية ‏للارتقاء بمستوى الأداء وبناء عناصر أمنية قادرة على أداء واجباتها ومهامها ‏على أكمل وجه، بما يحقق أهداف وتطلعات وزارة الداخلية، بحسب بيان للوزارة اليوم.

عروض لكراديس الخريجين
وتخلل الحفل عروض لكراديس الخريجين، واستعراض لوحات في الفنون القتالية التي تلقاها المتدربون، خلال فترة التدريب وإظهار اللياقة البدنية، وكذلك منح شهائد للطلبة الأوائل من ‏الخريجين.‏

وفي الختام، منح رئيس جهاز مكافحة الهجرة درع الجهاز لوزيري ‏الداخلية والشؤون الاجتماعية.‏

حضر الحفل رئيس جهاز مكافحة ‏الهجرة غير الشرعية عقيد محمد الخوجة، ورئيس مصلحة ‏الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لواء يوسف مراد، ورئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور، ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير الإدارة ‏العامة للدعم المركزي، ومدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير أمن طرابلس، والناطق باسم وزارة الداخلية، ومدير مكتب حقوق الإنسان ورئيس فرع الإدارة العامة لأمن السواحل طرابلس ومندوبون عن الأجهزة الأمنية الأخرى، وضباط وضباط صف بالوزارة وجهاز ‏مكافحة الهجرة.

تخريج الدفعة الأولى لصالح جهاز مكافحة الهجرة ‏غير الشرعية. 19 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
تخريج الدفعة الأولى لصالح جهاز مكافحة الهجرة ‏غير الشرعية. 19 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
تخريج الدفعة الأولى لصالح جهاز مكافحة الهجرة ‏غير الشرعية. 19 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
تخريج الدفعة الأولى لصالح جهاز مكافحة الهجرة ‏غير الشرعية. 19 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
تخريج الدفعة الأولى لصالح جهاز مكافحة الهجرة ‏غير الشرعية. 19 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
تخريج الدفعة الأولى لصالح جهاز مكافحة الهجرة ‏غير الشرعية. 19 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
تخريج الدفعة الأولى لصالح جهاز مكافحة الهجرة ‏غير الشرعية. 19 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
تخريج الدفعة الأولى لصالح جهاز مكافحة الهجرة ‏غير الشرعية. 19 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
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